Ilyenek lesznek a jövő plázái – De mi az az omnichannel?

Mitől lesz sikeres egy bevásárlóközpont a jövőben? – tette fel a kérdést a varsói Property Technology Forum konferencián Walter Wölfler, Senior Director, Head of Retail Austria & CEE, CBRE. A vásárlói szokások megváltozása miatt nemcsak a kiskereskedelmi üzleteknek, hanem a tulajdonosoknak és a fejlesztőknek is újra kell gondolniuk eddigi strtaégiájukat. A résztvevők arról beszélgettek, hogyan gyűjthetnek tapasztalatokat és alkalmazkodhatnak sikeresen a piaci szereplők a globális változásokhoz. A proptech a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2018 konferenciának is egyik kiemelt témája lesz, ahol a tervezés, az ingatlan-üzemeltetés, a jog és a legújabb megoldások oldalról járjuk körül az aktuális kérdéseket, olyan cégek képviselőivel, mint a CPI Facility Management, a Deloitte Legal, a Vodafone, a GRAPHISOFT SE vagy a DVM Group.ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS