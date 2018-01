Legális hiteltrükk: ezzel simán elengedik a hiteled egy részét

Tavaly már annyi személyi kölcsönt vettünk fel, mint a válságot megelőző időszakban. Ebben nyilvánvalóan hatalmas szerepe van annak, hogy ez a hiteltípus is olcsóbbá vált, sok bank kínál már személyi hitelt 10 százalék alatti THM-mel is. Nagy előny ez azoknak, akik most vesznek fel kölcsönt, de azok is kihasználhatják a jelenlegi helyzetet, akiknek már meglévő hitelük van. Az alábbiakban konkrét példákon keresztül mutatjuk be, hogy mennyit is nyerhetünk egy hitelkiváltással.