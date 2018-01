Kiderítettük: így sült el a nagy lakáshiteles csodafegyver Magyarországon

A háború elkezdődött és az első fegyverek is eldördültek, de még messze nem dőlt el az MNB nagy háborúja a fix kamatozású lakáshitelek régiós összevetésben is magas kamatfelára ellen. Most először szektorszintű statisztikák alapján vizsgáltuk a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek kezdeti hatásait, és arra jutottunk, hogy 1. 2016 óta az MNB állításának megfelelően csökkentek a kamatfelárak Magyarországon, de 2. nem látunk bizonyítékot arra, hogy ez a fogyasztóbarát lakáshitelek bevezetésének lenne köszönhető.