Új lakások: ezek a legdrágább és a legolcsóbb megyeszékhelyek

Ismét elkészítette az Otthon Centrum azt az elemzést, amelyben a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok új építésű lakáskínálatát hasonlítja össze. A fél évvel ezelőttihez hasonlóan a legdrágább megyeszékhely továbbra is Sopron, ahol az új építésű lakások négyzetméterára meghaladja az 500 ezer forintot. Ez is elmarad azonban a budapesti új lakások áraihoz képest. November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS