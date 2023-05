A jobinfo.hu hazánk egyik legrégebbi – már a nagykorúságot is átlépő állásportálja. Célja mindig is az volt, hogy a leginkább megfelelő lehetőségeket tárja az érdeklődő elé – legyen szó álláskeresőről, vagy hirdető cégről. Az álláskeresői megkereséseket, igényeket eddig is igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint kezelni, illetve a cégeknek segítettünk a megfelelő jelölt felkutatásában. Weboldalunk hamarosan…

The post Tematikus szűrők az álláskeresésben – Aki szűr, az talál appeared first on Otthontérkép Magazin.