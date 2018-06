Teljes átalakulás előtt áll az ingatlanpiac: új stratégia készül

A nemzetközi szinten is egyre nagyobb teret nyerő digitalizációs forradalom belépett a magyar ingatlanpiacra is: a property technology alapvető változásokat hozhat – derült ki az első közép-európai proptech konferencián szerdán Budapesten. A kormányzat is nyomon követi ennek az új iparágnak a sorsát, és az ingatlanszektorban tapasztalható munkaerőhiány csökkenéséért is lépéseket tesz. Az iparági szövetségen, az IVSZ-en belül megalakult a PropTech munkacsoport, amely ágazati stratégiát dolgoz ki az ingatlanszektor digitalizációja érdekében.