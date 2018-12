Számlás albérletek Budapesten: mik az előnyeik? (x)

Tudta? Budapesten 100-ból 1 az arány számlás albérletből: a legtöbb bérbeadó nem ad számlát a kiadott ingatlanról. Magyarországon nincs olyan egységes albérlet törvény sem, ami világosan meghatározná a bérlők és a tulajdonosok jogait. A határozatlan idejű szerződések és az elszálló ingatlan árak következtében az átlag bérlő nincs biztosítva a lakhatása felöl, mivel jobb árajánlat esetén a már bérbe adott ingatlant akár el is adhatja a tulajdonos.A piaci körülmények ellenére a Professional Premium Property Zrt kizárólag számlás albérleteket biztosít a bérlőknek.Ami számlás albérlet nélkül nem megy: a lakhatási támogatás igényléseA Munkaügyi Központ a lakhatási támogatás igénylését különböző feltételekhez köti. Ezek alapján dől el, hogy ki, és milyen mértékben jogosult a lakbértámogatásra. Lakhatási támogatást azok kaphatnak, akik olyan munkahelyen kezdenek el dolgozni, ami miatt költözniük kellett. A pontos kikötések a következők:Az új munkaviszony legalább 6 hónapra szól, és legalább heti 20 munkaórát tesz ki.Az állandó lakóhely és az új munkahely távolsága legalább 60 km.Az új munkahely 60 km-es körzetében a támogatást igénylő személy házastársának sincs ingatlanja.A támogatás csak olyan hónapokra jár, ahol a havi bruttó bér nem haladja meg a minimálbér háromszorosát.Emellett ki kell emelni még egy fontos feltételt: az albérleti díj fizetését minden esetben utalással fizetett (tehát nem készpénzes) számlával kell igazolni a Munkaügyi Központnak. Ez alapján tudják utólagosan kifizetni a támogatás összegét a bérlőknek. Ez azt jelenti, hogy csak és kizárólag olyan albérlettel igényelhető a lakhatási támogatás, ahol az ingatlan tulajdonosa adózik, és számlaképes is. Ezen kívül némi adminisztráció is társul a támogatás igényléséhez (és elszámolásához). A bérleti díjról kiállított számlán kívül még mindenképp szükségeses hozzá: Az érvényes munkaszerződés. A bérleti szerződés. A lakbér kifizetését igazoló bankszámla kivonat.A Professional Premium Property Zrt minden egyes esetben számlás albérleteket biztosít a bérlőknek, így gond nélkül igényelhetnek lakhatási támogatást. A PPP Zrt. oldalán bérleti szerződési minták is megtalálhatók, így bármikor bárki letöltheti őket, hogy a saját ideje szerint tanulmányozhassa a részleteket. Professional Premium Property Zrt.: teljes körű, ügyfélközpontú szolgáltatásA PPP Zrt. a jogszerű eljárás keretében minden esetben részletes, határozott idejű bérleti szerződéseket köt a bérlőkkel. Az albérlők szerződés lejártáig mindvégig biztosítva vannak lakhatásuk felöl: teljesen mindegy, hogy hányszorosára emelkednek az ingatlanárak a közeli és távoli jövőben, a PPP Zrt-nél a bérbeadók semmilyen esetben nem adják el a már bérbe adott ingatlant. Így tudja a cég megadni minden számlás albérletet keresőnek azt a megbízhatóságot és biztonságot, amit bárki elvárna egy igényes otthonban. Emellett a szerződéseket a lehető legrugalmasabban kezeli a cég: egy szerződést akár szombat kora reggel vagy vasárnap késő este is meg lehet kötni, amennyiben a leendő bérlőnek csak akkor megfelelő.Maga a cég 2017 október 9-én alakult meg, de tulajdonosi köre már a cég létrejötte előtt is elismerésre méltó szakmai hátérrel rendelkezett. Ezeket a tapasztalatokat érvényesíti jelenleg a mindennapokban a PPP Zrt., hogy színvonalas szolgáltatást nyújthasson azoknak, akik számlás albérleteket keresnek Budapesten.A cég jogi szakértelme mögött Dr. Német Zoltán tulajdonos és vezérigazgató áll, aki 10 évvel ezelőtt alapította meg saját ügyvédi irodáját, a Német Zoltán Ügyvédi Irodát. Közgazdasági és jogi tanulmányait követően különböző ügyvédi irodákban dolgozott társasági, szabályozási, pénzügyi, és adójog területein. A cég ingatlan és műszaki ügyintézőjeként dolgozik Martin Zsolt, aki több éves tapasztalatból merítve folyamatos tanácsadással támogatja a Professional Premium Property Zrt. üzleti tevékenységét. Emellett meghatalmazott munkavállalóként folyamatosan tartja a kapcsolatot a bérlőkkel, intézi a szerződések megkötését, illetve elvégzi az ingatlanok szükséges karbantartását és megoldja a felmerülő problémákat.Mersics István munkája is hozzájárul az ingatlanok kitűnő állapotához, ő karbantartóként és műszaki szakemberként dolgozik a PPP Zrt-nél. A cég így folyamatosan figyelheti, hogy miben tud fejlődni, és miben tud jobbat nyújtani az ügyfélkörének a jelenlegi, bizonytalan piaci körülmények között.Varga István rendszergazda és webfejlesztő a cég munkatársaival együttműködve egy egyedi, felhasználóbarát weboldalt hozott létre. A Professional Premium Property Zrt. oldalán keresztül a bérlő bármilyen időpontban kérhet karbantartást vagy hibaelhárítást az ingatlannal kapcsolatban. A felületnek köszönhetően a bérlőnek nem kell máshol keresnie megoldást, ha netán probléma merülne fel a kiadott szobával vagy lakással kapcsolatban. Egyéb szolgáltatással való probléma megoldására is használható a PPP Zrt. ügyfélszolgálata: ideiglenes lakcím bejelentés, takarítás, víz-gáz-villany mérőóra állás bejelentése képfeltöltéssel, internetes vagy TV jel hibajelentés. A cég a panaszkezelésre is hangsúlyt fektet, mivel még anonim panaszt is megfogalmazhat a bérlő, ami csak a cég vezérigazgatójához jut el.Számlás albérlet nélkül nem lehet igénybe venni a lakhatási támogatást, már csak ezért is érdemes szétnézni a Professional Premium Property Zrt. kiadó szobái és lakásai között. A cég azonban nem csak arra ad lehetőséget, hogy a bérlők ezt a támogatást igénybe vegyék, hanem a jogszerű eljárás mellett egy professzionális, megbízható bérbeadói szolgáltatásban részesülhetnek. (x)