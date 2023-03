Az erkélyes, teraszos lakások iránt már jó néhány éve töretlenül növekszik a kereslet, ezek az ingatlanok lényegesen drágábban is kerülnek értékesítésre. Sokan nem használják ki ezeket a tereket, viszont olyanok is akadnak, akik már az első tavaszi napsütés alkalmával növényekkel, kerti bútorokkal teszik szebbé erkélyüket, és sok időt kint töltenek. Mai válogatásunkban is ilyen lakásokat…

The post Nézegess csodaszép erkélyes, teraszos lakásokat! appeared first on Otthontérkép Magazin.