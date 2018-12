Nem tudunk leállni: ezért olyan brutálisan drágák a lakások

Az idei év rengeteg változást hozott az ingatlanpiacon, a kormányzati ösztönzők változásai mellett, a stabilizálódó hitelpiaci tendenciák, és az újépítés felfutása is jelentős hatással volt a keresletre és kínálatra egyaránt. Országos átlagban kétszámjegyű volt az emelkedés mértéke, Budapesten némely esetben ez a 20 százalékot is túllépte, míg vidéken 9-12 százalékos volt az áremelkedés. 2019-ben a Duna House szerint továbbra is erősödés várható az ingatlanpiacon, ez az árak és az ingatlanpiaci forgalom emelkedését és az ehhez szorosan kapcsolódó jelzáloghitel piac növekedését fogja jelenteni.