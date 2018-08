Nem fékeznek az árak a Balatonon

Nincs olyan ingatlanközvetítő hálózat, amelyik ne érzékelné, hogy nem csökken a drágulás a Balatonon. Most a Balla Ingatlan közölte észrevételeit.

Csak az elmúlt néhány nyári hónapban 5-10 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak a Balaton déli partján. Ennek talán az lehet az oka, hogy az itteni ingatlanpiac mindig egy-két éves késéssel követi a budapestit, így most ért ide a nagy ingatlanpiaci hullám. Drágultak a használt lakások, a használt nyaralók, de az új építésűek is. Ez azt jelenti, hogy amíg tavasszal még 15 millió forintért lehetett kapni Siófok belvárosában panellakást, addig most már 17 millió forintnál indulnak az árak.

Egy nappali+hálószobás, újszerű, a siófoki Aranyparton lévő apartman ára már közelíti a 28-29 millió forintot. Vagyis 550-650 ezres négyzetméter árakkal számolhatunk ezeknél a partközeli, de kilátással azért nem rendelkező ingatlanoknál. Ha viszont a közvetlen vízparti, Balatonra néző, örök panorámás lakásokat vizsgáljuk, akkor 900 ezer 1,2 millió forint közötti négyzetméter árakkal találkozhatunk, de olykor még ennél magasabb, akár 1,5 milliós ajánlatokba is belefuthatunk.

A Marina Sétány Penthouse látványterve Balatonszemesen

Nem sokkal magasabbak az árak az új építésűeknél sem, mivel gyakorlatilag “magukra húzták” a használt újszerűek árait, pedig ezeknél is folyamatos áremelkedést láthatunk. Ami viszont az új építésűeknél egyértelműen érezhető, az az, hogy az érdeklődők nagyon bizalmatlanok. Ezért inkább csak akkor élénkül meg az érdeklődés egy-egy új projekt lakásai iránt, amint láthatóvá válik a szerkezet, és látszik, hogy zajlik a munka, megtekinthetővé válik az építkezés.

A vevők persze alaposan utánajárnak a beruházónak, és próbálnak biztosra menni. Így például a balatonszemesi Marina Sétány Penthouse esetében is azt tapasztalta az ingatlanközvetítő, hogy júniusban ugrott meg jelentős mértékben az addig kissé bizonytalan érdeklődés. Ekkor kezdődött ugyanis a szerkezet építése, az ügyfelek pedig – igaz, hogy még létrákon – de már meg tudták tekinteni, hogy milyen a kilátás az egyes emeletekről, és az általuk kiszemelt leendő lakások helyszínéről. Mostanra az 52 lakásból már 30-at eladtak. Az indulásnál 550 ezer forint környékén jártak a négyzetméterárak, ám most már 615-780 ezernél.