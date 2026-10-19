Bérlakásboom jöhet Magyarországon, de van egy óriási bökkenő: ki fizeti a számlát 20 év múlva?

Tízezreknek adhatna megfizethető otthont egy jól működő bérlakásprogram, de az építkezés költsége csak a történet kezdete. A valódi kérdés az, miből tartják fenn és újítják fel a lakásokat évtizedek múlva, ki üzemelteti az épületeket, és hogyan akadályozzák meg, hogy a közpénzből létrehozott vagyon idővel eltűnjön a rendszerből. A Portfolio On The Other Hand rovatában Reith András kifejtette: a bérlakásprogram nem a kulcsátadáskor, hanem hosszú távon vizsgázik.

A magyar bérlakásvitában gyakran az a legfontosabb kérdés, hány új otthon épülhet: tízezer, húszezer…