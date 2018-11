Mi lesz 2020 után? – Csak a belvárosban lesznek új lakások?

Többek között a lakáspiac jövőbeli helyzetéről is értekeztek a szakértők a 2018-as Property Investment Forumon. Szóba került, hogy ha a legrosszabb eshetőségre készülnek, akkor a 27 százalékos áfa azt eredményezheti, hogy kb. két évig nem lesznek lakások, miközben az áremelkedés miatt az értékesítés is nehézkes lehet. Arról is beszélgettek a szakértők, hogy a jelenleg még csekély nagyságú bérlakáspiac a jövőben akár nagyobb szerepet is kaphat, az utóbbi 1,5-2 évben is már egyre inkább foglalkoznak a bérlakásépítés gondolatával.