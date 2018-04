Megszorongathatja a lakáskereső-óriást a legújabb fejlesztés?

Új szereplőként robbant be a hazai lakáspiacra a Livlia nevű ingatlanportál, ami újszerű megoldásaival segíti a lakásvásárlókat az ingatlankeresésben. Bár az online felület még csak néhány hónapja üzemel, már most 100 ezer ingatlant hirdetnek rajta. Arról, hogy mi volt a kezdeti siker titka, hogyan működik a termék, milyen újdonságokat tartalmaz az oldal, és hogy be lehet-e érdemben szállni az egyre erősebb versenyt mutató online ingatlanhirdetési portálok piacára, arról Ercsey-Orbán Péterrel, a cég társalapító tulajdonosával beszélgettünk.