Péntek délben megnyitotta kapuit a LAKÁS 2018 Kiállítás, ami a hétvégén több mint 10 ezer érdeklődőt vár a Millenárison. A LAKÁS 2018-on a vezető ingatlanfejlesztők, ingatlanközvetítők, bankok éppúgy megtalálhatóak, mint a kisebb beruházók, közvetítő irodák, illetve az ingatlanpiachoz kapcsolódó szolgáltatók.Lakást vagy családi házat keres? Új építésű ingatlan érdekli vagy inkább használt lakásba költözne? Kezdje a keresést 2018 tavaszán a Lakás ingatlan kiállításán és lakásvásárán a Millenárison! Május 4 és 6. között több ezer új ingatlan, eladó lakások, házak és telkek valamint a legjobb albérletek várják a látogatókat.LAKÁS 2018Budapest, Millenáris, B épület;Május 4. 12:00-től 19:00 óráig;Május 5. 10:00-től 18:00 óráig;Május 6. 10:00-től 18:00 óráig;A belépés ingyenes.A tavaszi lakásexpo a Millenárison ismét egy tető alá hozza az ingatlanfejlesztőket, lakásközvetítő hálózatokat, bankokat, lakástakarék-pénztárakat és biztosítókat, mintegy 70 kiállítóval.A kiállításon a legnagyobb fejlesztők legújabb projektjeikkel lesznek jelen május első hétvégéjén, mint például a Metrodom Park, a Metrodom Panoráma, vagy a City Home, és olyan exkluzív fejlesztéseket is bemutatunk, mint az Emerald Residence, a Németvölgyi Residence, a Danubio Budapest, a BudaPart vagy a Harsánylejtő Kertváros. Természetesen az ingatlanközvetítői piac vezető szereplői – az Otthon Centrum, a Duna House, vagy az OTP Ingatlanpont – is kiállítják majd teljes adatbázisukat.Ha pedig már megtalálta álmai otthonát, de hiányzik hozzá egy kevés pénz, akkor a LAKÁS 2018 kiállításon választhat a legnagyobb hazai bankok, lakástakarékpénztárak és pénzügyi közvetítők számos hitel és pénzügyi termékéből. Ráadásul a CSOK és a 10+10 milliós állami támogatás azoknak is segíthet, akik nemrég még nem is gondolkodtak lakásvásárlásban.A több ezer eladó lakás mellett a műszaki és esztétikai fejlesztésen gondolkodókat olyan cégek ajánlatai, akciói, tanácsadói várják, akik lakásfelújításban- és modernizálásban nyújtanak segítséget. Természetesen idén is kapcsolódik a LAKÁS 2018-hoz a Portfolio Lakás Klub, ahol tapasztalt szakemberek előadásaikban mutatják be az ingatlan-és a hitelezési piac aktuális témáit. Az ingyenesen látogatható előadásokon a látogatók válaszokat kaphat ingatlannal kapcsolatos kérdéseire, valamint betekintést nyerhet a piac legújabb trendjeibe.