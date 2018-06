Meglépte az IKEA: új termékcsalád debütál Magyarországon

Magyarországra is megérkeznek az IKEA állatbútorai – írja az Index. Az IKEA tavaly ősszel jelentette be az első kutyáknak és macskáknak szánt állatbútorait, és bár a macskaágyak, illetve kutyakanapék mostanáig elkerülték hazánkat, hamarosan a magyar gazdik is lecsaphatnak a kedvenceik kényelmét szolgáló darabokra.