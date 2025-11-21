MBH Elemzési Centrum: Az első lakást vásárlók vették át az irányítást a magyar lakáspiacon – megindult az építési boom is

A magyar lakáspiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett: a keresleti oldalt egyértelműen az első lakásukat vásárló fiatalok dominálják, miközben a kínálat oldalán is látványosan beindult az építési engedélykérelmek növekedése. A változás mögött elsősorban két állami program áll: az Otthon Start Program és a Lakhatási Tőkeprogram, amelyek kínálatot és keresletet egyaránt felpörgettek.

(Forrás: MBH Elemzési Centrum, 2025)

Építési engedélyek: 37%-os ugrás – elindult a lakásépítési fordulat

2025 első félévében 19 947 új lakás kapott építési engedélyt vagy indult egyszerű bejelentéssel – ez 37%-os…