MBH Elemzési Centrum: Az első lakást vásárlók vették át az irányítást a magyar lakáspiacon – megindult az építési boom is
A magyar lakáspiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett: a keresleti oldalt egyértelműen az első lakásukat vásárló fiatalok dominálják, miközben a kínálat oldalán is látványosan beindult az építési engedélykérelmek növekedése. A változás mögött elsősorban két állami program áll: az Otthon Start Program és a Lakhatási Tőkeprogram, amelyek kínálatot és keresletet egyaránt felpörgettek.
(Forrás: MBH Elemzési Centrum, 2025)
Építési engedélyek: 37%-os ugrás – elindult a lakásépítési fordulat
2025 első félévében 19 947 új lakás kapott építési engedélyt vagy indult egyszerű bejelentéssel – ez 37%-os…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek