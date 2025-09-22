Lázár János bedobta a bombát: ezek az építőanyagok mostantól tiltólistára kerülnek!

Építkezés előtt állsz? Akkor jobb, ha figyelsz: Lázár János építési és közlekedési miniszter olyan rendelettervezetet tett közzé, ami alapjaiban változtatja meg az építőanyagok piacát Magyarországon. A kormány szerint a cél a hazai építkezések védelme, de a lista sokakat meglepett.

Mit jelent a tiltólista?

A most nyilvánosságra hozott jogszabálytervezet szerint több, stratégiai jelentőségűnek minősített alapanyagot csak szigorú engedélyeztetési eljárással lehet majd kivinni az országból. Ez azt jelenti, hogy hiány vagy brutális áremelkedés esetén a magyar építkezések elsőbbséget élveznek.

Házat építenél Otthon…