Lázár János bedobta a bombát: ezek az építőanyagok mostantól tiltólistára kerülnek!
Építkezés előtt állsz? Akkor jobb, ha figyelsz: Lázár János építési és közlekedési miniszter olyan rendelettervezetet tett közzé, ami alapjaiban változtatja meg az építőanyagok piacát Magyarországon. A kormány szerint a cél a hazai építkezések védelme, de a lista sokakat meglepett.
Mit jelent a tiltólista?
A most nyilvánosságra hozott jogszabálytervezet szerint több, stratégiai jelentőségűnek minősített alapanyagot csak szigorú engedélyeztetési eljárással lehet majd kivinni az országból. Ez azt jelenti, hogy hiány vagy brutális áremelkedés esetén a magyar építkezések elsőbbséget élveznek.
Házat építenél Otthon…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.