Kevesen ismerik a trükköt: így verheted kenterbe a tőzsdegurukat teljes biztonságban (x)

A történelmien alacsony kamatkörnyezetben szabályosan vadászni kell még a tűrhető hozamokra is. Éppen ezért nem csak a megtakarítók, de a befektetők is szívesen használják ki a lakástakarék nyújtotta lehetőségeket, hiszen akár 10 százalék feletti garantált hozamot is elérhetnek a pénzükkel. Ha azonban egy kicsit jobban odafigyelünk és keressük a számlanyitási akciókat, még jobban megdolgoztathatjuk a pénzünket.