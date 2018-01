Itt vegyél lakást, ha nagyot akarsz kaszálni: filléres kincsek a fővárosban

Ha tíz éven belül nem is fog mindenki e-autóval járni, az e-mobilitás térhódítása – még Magyarországon is – elkerülhetetlen. Az infrastruktúra masszív átalakulása pedig egyértelmű hatással lesz lakókörnyezetünk minőségére is, így ma igencsak alulértékelt városrészek kelhetnek új életre. Szakértők segtségével arra kerestük a választ, milyen hatást gyakorol majd a hazai – és főként a budapesti – lakáspiacra, ha az elektromos járművek átveszik a ma megszokott, fosszilis üzemanyagokat zabáló közlekedési eszközök helyét.