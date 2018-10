Hatósági figyelmeztetés: életveszélyes termékek a magyar boltok polcain

Hivatalosan is megkezdődött a fűtési szezon, ami egyet jelent azzal is, hogy hamarosan újra mindennapossá válnak a szén-monoxid-mérgezéses esetek. Pedig a veszélyt egy megfelelő szén-monoxid-érzékelő azonnal jelzi! A megfelelő szót fontos kiemelni, hiszen a hatósági vizsgálatok szerint van bőven problémás termék a magyar boltokban. Mutatjuk a legfrissebb “pozitív” és “negatív” terméklistát is.