Háromszoros lakbérrel büntetnék a szabályszegőket Józsefvárosban: új szigorítás készül az önkormányzati lakásoknál

Jelentősen szigorodhatnak az önkormányzati bérlakások használatára vonatkozó előírások Józsefvárosban. A kerület új lakásrendeletének tervezete magasabb szankciókat helyez kilátásba azokkal szemben, akik súlyosan megszegik az együttélés szabályait, engedély nélkül adják tovább a lakásukat, vagy üresen hagyják az ingatlant. A tervezett változtatásokról lakossági fórumon lehet tájékozódni, a kerületiek pedig november 20-ig kérdőívben is elmondhatják a véleményüket – szúrta ki a Józsefvárosi Önkormányzat Facebook-bejegyzését a Portfolio.

Új lakásrendelet előkészítésén dolgozik az önkormányzat Józsefvárosban, amely a jelenleginél határozottabban lépne fel az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos…