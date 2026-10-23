Háromszoros lakbérrel büntetnék a szabályszegőket Józsefvárosban: új szigorítás készül az önkormányzati lakásoknál
Jelentősen szigorodhatnak az önkormányzati bérlakások használatára vonatkozó előírások Józsefvárosban. A kerület új lakásrendeletének tervezete magasabb szankciókat helyez kilátásba azokkal szemben, akik súlyosan megszegik az együttélés szabályait, engedély nélkül adják tovább a lakásukat, vagy üresen hagyják az ingatlant. A tervezett változtatásokról lakossági fórumon lehet tájékozódni, a kerületiek pedig november 20-ig kérdőívben is elmondhatják a véleményüket – szúrta ki a Józsefvárosi Önkormányzat Facebook-bejegyzését a Portfolio.
Új lakásrendelet előkészítésén dolgozik az önkormányzat Józsefvárosban, amely a jelenleginél határozottabban lépne fel az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos…Tovább a teljes cikkre
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