Hamarosan kivezetik az Otthon Startot? Most érdemes lecsapni ezekre a csodás otthonokra!

Hamarosan kivezetik az Otthon Start programot, így aki használt lakást szeretne vásárolni, annak különösen fontos lehet, hogy időben lépjen. A támogatott, fix 3 százalékos hitel lehetősége a program megszűnése után már nem áll majd rendelkezésre, a használt ingatlanok megvásárlásához pedig várhatóan jóval kedvezőtlenebb finanszírozási feltételekkel kell számolni. Összegyűjtöttünk négy különböző adottságú ingatlant, amelyek megvásárlásához jelenleg igénybe vehető az Otthon Start: a Balaton közelében fekvő, medencés lakástól a teljesen felújított városi otthonokon át egy tágas, kétszintes kecskeméti ingatlanig.

Három hálószobás lakás…