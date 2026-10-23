Hamarosan kivezetik az Otthon Startot? Most érdemes lecsapni ezekre a csodás otthonokra!
Hamarosan kivezetik az Otthon Start programot, így aki használt lakást szeretne vásárolni, annak különösen fontos lehet, hogy időben lépjen. A támogatott, fix 3 százalékos hitel lehetősége a program megszűnése után már nem áll majd rendelkezésre, a használt ingatlanok megvásárlásához pedig várhatóan jóval kedvezőtlenebb finanszírozási feltételekkel kell számolni. Összegyűjtöttünk négy különböző adottságú ingatlant, amelyek megvásárlásához jelenleg igénybe vehető az Otthon Start: a Balaton közelében fekvő, medencés lakástól a teljesen felújított városi otthonokon át egy tágas, kétszintes kecskeméti ingatlanig.
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