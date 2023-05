Duna-parti randevú: Újlipótváros

Az elmúlt években Budapest Duna-parti környékei különösen népszerűek lettek a lakásvásárlók körében, ezért legújabb sorozatunkban a Duna partján elhelyezkedő legszebb, legkedveltebb városrészeket szeretnénk bemutatni. Kezdjük is a sort Újlipótvárossal. Újlipótváros, az egyébként is felkapott XIII. kerületben helyezkedik el, azért is különösen népszerű, mert a kerület ezen része helyezkedik el a legközelebb a belvároshoz, közvetlenül Lipótvárossal…

