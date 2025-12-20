Az Európai Bizottság belenyúlna a lakáspiacba – ez alapjaiban rengetheti meg az ingatlanárakat Európában

Elszabadult lakásárak, kiszoruló középosztály, politikai robbanásveszély. Az Európai Bizottság szerint elfogyott az idő: átfogó lakhatási tervvel lépne fel az ingatlanpiaci válság ellen, és olyan eszközökhöz nyúlna, amelyek eddig tabunak számítottak. A kérdés már nem az, hogy lesz-e beavatkozás – hanem az, hogy mit borít fel – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

„Ez már nem néhány nagyváros gondja”

Az Európai Bizottság ezen a héten fogadja el az EU első, kifejezetten megfizethető lakhatásra fókuszáló stratégiáját. Dan Jørgensen lakhatási biztos szerint a válság tömegeket…