Az Európai Bizottság belenyúlna a lakáspiacba – ez alapjaiban rengetheti meg az ingatlanárakat Európában
Elszabadult lakásárak, kiszoruló középosztály, politikai robbanásveszély. Az Európai Bizottság szerint elfogyott az idő: átfogó lakhatási tervvel lépne fel az ingatlanpiaci válság ellen, és olyan eszközökhöz nyúlna, amelyek eddig tabunak számítottak. A kérdés már nem az, hogy lesz-e beavatkozás – hanem az, hogy mit borít fel – olvashatjuk a Portfolio oldalán.
„Ez már nem néhány nagyváros gondja”
Az Európai Bizottság ezen a héten fogadja el az EU első, kifejezetten megfizethető lakhatásra fókuszáló stratégiáját. Dan Jørgensen lakhatási biztos szerint a válság tömegeket…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Új korszak kezdődik a Media Marktnál, így alakul át a népszerű bolthálózat
A jövőben több szolgáltatás bevezetését tervezi a cég.