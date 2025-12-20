Hirdetni akarsz vagy valóban eladni? Egyáltalán nem mindegy, különösen az ünnepek alatt!
Sokan azt gondolják, hogy az ingatlaneladás mindössze annyiból áll, hogy feltöltik a hirdetést néhány portálra – „majd csak jön valaki”. Csakhogy óriási különbség van aközött, hogy megjelenik a hirdetésed, és aközött, hogy eladod az ingatlant. A sikerhez tudatos, jól felépített stratégia kell: a megfelelő közönség megtalálása, jó árképzés, profi fotók és kiemelkedő hirdetési felület.
Ebben segítünk most eligazodni.
Találd meg azt, akinek valóban szól az ingatlanod
A sikeres eladás egyik legfontosabb alapja, hogy tudd, kinek készíted a hirdetést. Más üzenet…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Új korszak kezdődik a Media Marktnál, így alakul át a népszerű bolthálózat
A jövőben több szolgáltatás bevezetését tervezi a cég.