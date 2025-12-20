Hirdetni akarsz vagy valóban eladni? Egyáltalán nem mindegy, különösen az ünnepek alatt!

Sokan azt gondolják, hogy az ingatlaneladás mindössze annyiból áll, hogy feltöltik a hirdetést néhány portálra – „majd csak jön valaki”. Csakhogy óriási különbség van aközött, hogy megjelenik a hirdetésed, és aközött, hogy eladod az ingatlant. A sikerhez tudatos, jól felépített stratégia kell: a megfelelő közönség megtalálása, jó árképzés, profi fotók és kiemelkedő hirdetési felület.

Ebben segítünk most eligazodni.

Találd meg azt, akinek valóban szól az ingatlanod

A sikeres eladás egyik legfontosabb alapja, hogy tudd, kinek készíted a hirdetést. Más üzenet…