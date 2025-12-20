Elég volt a drága hitelbiztosításokból: az MNB rácsap az asztalra
Hónapról hónapra fizeted a hitelt, mellé a biztosítást is, aztán amikor baj van, kiderül: nem fizet, kizár, elutasít. A Magyar Nemzeti Bank szerint ennek véget kell vetni. A jegybank most olyan ajánlással lép fel, amely olcsóbb, bőkezűbb és valóban működő hitelfedezeti biztosításokat kényszeríthet ki a piacon – olvashatjuk a Pénzcentrum oldalán.
Az MNB belenyúl a rendszerbe – nem véletlenül
A jegybank a biztosítási piac szereplőivel egyeztetve, több javaslatot beépítve egészítette ki meglévő termékfelügyeleti (POG) ajánlását. A cél egyértelmű:
kevesebb pénz…Tovább a teljes cikkre
