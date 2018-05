Ajándék 72 ezer forint évente: 100-ból 85 ügyfél lehajol érte

Az ügyfelek 85 százaléka teljesen kihasználja az állami támogatást a lakástakarék-számlák esetében az egyik magyar banknál. Az építési költségek és a lakásárak emelkedése mellett az alacsony kamatok is arra ösztönzik a megtakarítókat, hogy a lehető legnagyobb összeget kössék le az otthonteremtést segítő konstrukcióban akkor is, ha még nem is tudják pontosan, mire használják majd fel az állami támogatással együtt összegyűlő, akár többmilliós összeget.