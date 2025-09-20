A lakásárak száguldása még a GDP-t is torzítja – magyar anomália az uniós statisztikákban
Miközben alig bővült az ország lakásállománya, a statisztikák szerint a háztartások fogyasztási kiadásában egyre nagyobb szeletet hasít ki a lakások használati értéke. Hüttl Antónia, a Kopint-Tárki kutatója a Portfolio véleményrovatában hívta fel a figyelmet arra, hogy a jelenlegi uniós elszámolási szabályok nem alkalmasak arra, hogy bemutassák a magyar lakáspiacot jellemző túlkereslet valódi hatásait.
Hogyan számolják a lakáshasználatot?
A nemzeti számlákban a saját lakás használata is úgy jelenik meg, mintha bérleti szolgáltatás lenne.
A statisztika szerint a tulajdonos egyben „bérbeadó” és…Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.