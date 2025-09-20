A lakásárak száguldása még a GDP-t is torzítja – magyar anomália az uniós statisztikákban

Miközben alig bővült az ország lakásállománya, a statisztikák szerint a háztartások fogyasztási kiadásában egyre nagyobb szeletet hasít ki a lakások használati értéke. Hüttl Antónia, a Kopint-Tárki kutatója a Portfolio véleményrovatában hívta fel a figyelmet arra, hogy a jelenlegi uniós elszámolási szabályok nem alkalmasak arra, hogy bemutassák a magyar lakáspiacot jellemző túlkereslet valódi hatásait.

Hogyan számolják a lakáshasználatot?

A nemzeti számlákban a saját lakás használata is úgy jelenik meg, mintha bérleti szolgáltatás lenne.

A statisztika szerint a tulajdonos egyben „bérbeadó” és…