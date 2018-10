9 dolog, amit mindenkinek tudnia kell, mielőtt házépítésbe fog

A CSOK sokakat sarkallhat házépítésre, és valószínűleg nem is lehet jobb érzés annál, minthogy egy olyan házba költözzünk be, amelynek minden egyes négyzet-centiméterét mi álmodtuk meg. A házépítésnek azonban buktatói is vannak, ezért nem árt néhány dologgal tisztában lennünk, mielőtt hozzáfogunk.