3 szuperolcsó megoldás: így vészelheted át a kánikulát légkondi nélkül (x)

A múlt héten beköszöntött a 30 fokos meleg, amit a legtöbben már csak klímával tudnak elviselni. Most azonban több hetet, de akár egy hónapot is várni kell a beszerelésre a súlyos szakemberhiány miatt. Szerencsére vannak a légkondit jól helyettesítő megoldások, amelyekkel hasonló eredmény érhető el, ráadásul jóval olcsóbban. A KIKA lakberendezési láncnál ráadásul kedvezményesen szerezhetjük be ezeket a június 9-10-ei hétvégén, amikor minden termékre 13% kedvezmény jár.