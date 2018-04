Súlyos milliókat bukhatnak vagy nyerhetnek a magyar cégek ezzel a döntéssel

Az alacsony kamatkörnyezet rendkívül komoly döntés elé állíthat rengeteg céget hazánkban is, főleg a KKV szektorban, de a multiknál is, hiszen nagyon nem mindegy – ahogy a lakáspiacon sem -, hogy hogyan “lakik” a cégünk, üzletünk. A rugalmasságért cserébe fizetjük a havi bérleti díjat a tulajdonosnak a cég irodája számára helyet adó ingatlanban, vagy netán megvásároljuk azt, akár hitelre, és még akár értéknövekedéssel is kalkulálunk. Ezt a kérdést jártuk körbe az egyik legnagyobb hazai ingatlan-tanácsadó cég, a JLL három szakértőjével, akik mind az iroda, az ipari, illetve a retail ingatlanok tekintetében megosztották a legfontosabb szakmai észrevételeiket. Vegyünk vagy bérlejünk most ingatlant?