Óriáshitelt vett fel a Futureal-csoport az egyik irodaházára

A Futureal-csoport 34,2 millió euró (mintegy 10,5 milliárd forint) értékű hitelszerződést írt alá az K&H Bankkal az Advance Tower irodaház finanszírozására. A nemzetközi WELL Building Platina-előminősítést szerzett épület első ütemét 2018 második negyedévében adják át.

Több mint tíz éves futamidőre, összesen több mint 34 millió euró értékben biztosít hitelt a K&H Bank a Futureal-csoport fejlesztésében megvalósuló Advance Tower irodakomplexumra. A 68 millió euró (21 milliárd forint) értékű épületegyüttes két ütemben épül fel Budapest XIII. kerületében, a Váci úti irodafolyosón. Az összesen közel 20 000 négyzetméter bérbeadható területtel rendelkező Advance Tower a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek is megfelel. Az épület 11 900 négyzetméteres első ütemébe a bérlők már idén júniustól beköltözhetnek. Az irodaház 8 ezer négyzetméteres második ütemét várhatóan 2019 második felében adják át.

A Mérték Építészeti Stúdió által tervezett, 8 szintes, modern formavilágú épület üvegfelületei biztosítják, hogy az itt kialakított irodákban nagy legyen a természetes fény aránya. A piaci elvárásoknak megfelelően az Advance Towert okos megoldásokkal és fenntartható technológiákkal is felszerelik, az intelligens épületmenedzsment részeként többek közt decentralizált melegvíz-ellátás, intelligens öntözőrendszerrel szerelt tetőpark, illetve alacsony kibocsátású hűtő-fűtőrendszer, elektromos autótöltők is fémjelzik majd az irodaházat. Az ’A’ kategóriás épület BREEAM-tanúsítványt szerezett, így a legszigorúbb fenntarthatósági követelményeknek is megfelel.

Európában elsőként, a Futureal-csoport három nagyszabású magyarországi irodaprojektje – köztük az Advance Tower – egyszerre szerezte meg a nemzetközi WELL Building Platina előminősítését. A washingtoni székhelyű International WELL Building Institute nemzetközi WELL Building Standard (WELL) minősítése az épületek emberi szervezetre, egészségre, közérzetre gyakorolt hatását vizsgálja és értékeli hét szempont – a levegőellátás, a víz, az egészséges táplálkozás lehetősége, a természetes fény, a testmozgás, a kényelem és a szellemi frissesség – alapján. A WELL-minősítés célja, hogy olyan irodaházak épüljenek, amelyek a környezetvédelem mellett az ott dolgozók egészségére, közérzetére és komfortérzetére is kedvező hatással vannak.

„A K&H Bank Magyarország vezető vállalati bankjaként fontosnak tartja, hogy jelentős szerepet vállaljon a hazai ingatlanfejlesztési szektor finanszírozásában. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy ezúttal egy innovatív, a legszigorúbb fenntarthatósági követelményeknek is megfelelő épületegyüttes megvalósításában vehetünk részt.” – mondta el Hodina Péter, a K&H vállalati értékesítési igazgatóságának vezetője.