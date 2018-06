Nem dadogunk: jön a HubHub

Új közösségi irodaközpont, a HubHub nyílik meg még az idén a belvárosi Király utcában. A beruházó HB Reavis nemzetközi ingatlanfejlesztő startupoknak és egyéni vállalkozóknak épített egész menő helyet.

Az új szolgáltatás 2400 négyzetméteren, Budapest belvárosában a nyüzsgő a Király utcában kap helyet. A dizájnos co-working irodában a legkorszerűbb tér várja majd a ügyfeleket, ahol az oktatás, a tehetségek bevonzása és a közösségépítés is fontos szerepet kap. A varsói, pozsonyi és prágai helyszínek után a budapesti irodanyitással a HubHub a teljes V4 régiót kiszolgálja. A HB Reavis koncepciója alapján készülő budapesti iroda megalkotásába a MádiLáncos Studio tervezőit és építészeit is bevonták, hogy egy olyan inspiráló munkakörnyezetet hozzanak létre, amely ideális egyszerre akár 300 szabadúszó, start-upper és vállalkozó számára is. Bárki bérelhet itt területet, egy asztaltól egészen a teljes irodáig, amely a hét minden napján 24 órában rendelkezésre áll.

Az ingatlanfejlesztési üzletág egyik legjelentősebb kihívása, hogy 25 éve folyamatosan változnak a munkahellyel és a munkahelyi kultúrával kapcsolatos elvárások. Éppen ezért indult el a HubHub jövőbe mutató irodáinak fejlesztése. Budapest legújabb közösségi irodája nemcsak a tágas terekről és az izgalmas berendezésről fog szólni, hanem arról, hogy ott az emberek ne csak egymás mellett dolgozzanak, hanem egy közösség tagjainak érezzék magukat. Különböző témákban tartanak majd előadássorozatokat, azzal a céllal, hogy a tagokat és a szélesebb közönséget is bevonják a közös gondolkodásba. Ehhez a helyi cégeket, egyetemeket és civilszervezeteket kérik fel partnerül.

A HubHub és a HB Reavis kapcsolatának köszönhetően az új közösségi tér abban is segíthet a vállalkozóknak és start-upoknak, hogy akár nagyobb cégek képviselőivel is megismerkedjenek egy kötetlenebb közegben a közösségépítő és oktatási programokon keresztül. Az új irodát az eddigi helyszínekhez hasonlóan kapcsolatépítésre és közösségépítésre is használják majd: Pozsonyban például fiatal művészeknek szerveznek megnyitókat és kiállításokat az épületben, míg Varsóban a város második legnagyobb üzleti negyedében való elhelyezkedésének köszönhetően az irodával szomszédos vállalatokkal szoros kapcsolatot alakítottak ki és közös rendezvényeket szerveznek. Minden bérlőnek egyedi belépése van a rendezvényekre, de sok közülük a nyitva áll más helyi tehetségek előtt is.

“Ha azt mondanánk, hogy a HubHub csak egy közösségi tér, azzal alábecsülnénk, hogy mi is valójában. Mert a HubHub nemcsak egy tér, hanem egy életérzés. Az a küldetésünk, hogy vezető európai közösséggondozási platformmá váljunk: hogy teljeskörű lehetőséget adjunk a tagoknak és a szélesebb vállalkozói körnek arra, hogy a közösségi irodának és az egyéb programoknak köszönhetően kapcsolatokat építsenek ki és kihasználják az egymásban rejlő lehetőségeket” – mondta Natalia Kiskova, a HubHub globális közösségi terekért felelős vezetője.

“Nemzetközi ingatlanfejlesztőként odafigyelünk arra, hogy a HB Reavis épületei hogyan hatnak az emberek életére. Akár az Agora Budapestről, akár más, általunk fejlesztett épületről beszélünk, nem kérdés, hogy a felhasználói élmény a munkánk legfontosabb része. A partnereinkre – bárhol is éljenek és bárkik is legyenek – emberként tekintünk, nem pedig üzleti célként. Nagyon örülök annak, hogy a HubHub mostantól itt Budapesten is aktív részese lesz majd ennek a víziónak, hiszen az ő céljuk is az, hogy az emberekből a legtöbbet hozzák ki” – nyilatkozta Jan Hübner, a HB Reavis Magyarország CEO-ja.