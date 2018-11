Megint egy munkahely, ahol nem menő a nyitott irodatér

Növekszik az open office ellenzőinek tábora. Mutatunk egy friss példát arra, hogyan lehet nem nyitott teret kialakítani.

Hazánkban még vita folyik arról, hogy mennyire befolyásolja a hatékony munkát, a munkaerő megtartását egy kellemes, ergonomikus, cég igényeire szabott iroda/munkakörnyezet. Nyugat-Európában a cégek többségének nem kérdés ez az összefüggés.

Tech cégek az elsők, amelyek felismerték a megfelelő iroda toborzásban és a munkaerő megtartásában játszott szerepének kiemelt fontosságát, egy olyan területen, ahol a szakképzett munkaerőért nemcsak a hazai versenytársakkal, hanem nemzetközi nagyvállalatokkal is meg kell küzdeni, egy jól használható, a munkavállalói igényekre szabott iroda komoly fegyvertény lehet. Bemutatjuk a dolgok internetével foglalkozó vállalkozás (MOHAnet Zrt.) irodájának megújítását.

A MOHAnet Zrt. 2006-ban jött létre, növekedését költözések kísérték, míg 6 évvel ezelőtt ráleltek a 15. kerületi irodaházra, amelynek második emelete alkalmas volt arra, hogy hosszabb távon legyen a vállalkozás otthona. Ehhez azonban szükség volt egy átfogó átalakításra, megújulásra, ami a már évek óta használt iroda komplexumot a cég és az itt dolgozók, igényeire szabta.

Természetesen voltak alapvető kritériumok, amelyeket a tervezés során mindenképp szem előtt kellett tartani. Ilyen volt az, hogy a fehér- és a kékgalléros (így nevezik cégen belül a szereléssel, hardverrel foglalkozó munkatársakat) területeket el kell választani térben is. Ehhez jött még néhány olyan kérés, ami mindenki számára fontos volt, például, hogy legyen egy öltöző és zuhanyzó, a bringával vagy futva dolgozni járóknak. És persze kellett közösségi tér is, hogy a vitáknak és a nagy beszélgetéseknek is legyen helye. Szakértőhöz fordultak, az volt az OFFISEVEN cég.

Open office-t nem szerettek volna, határozottan elutasították és a cég vezetői sem erőltették, így a kommunikáció új terepe a közösségi tér, ami a konyhával egybe nyitott étkező és pihenő is egyben. Mindez összesen 8,3 millió forintba került, festéssel, burkolatokkal és a szükséges új bútorokkal együtt. Összességében 20 százalékkal kevesebb berendezési tárgy került be az átalakított irodai terekbe, mint amennyi a felújítás előtt volt.