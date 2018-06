Jövő őszre készül el a Balance Hall irodaház

Újabb taggal bővül jövő ősszel a Balance Office Park: átadják a Balance Hall nevű épületet, ahol 16 ezer négyzetméternyi új bérterület áll rendelkezésre.

Tágas, modern belső terek, felhasználóbarát és környezetkímélő high-tech műszaki megoldások, környezettudatosság és kényelmi szolgáltatások várják majd 16.000 m2-en várja a Balance Hall leendő bérlőit. A legújabb épülettel közel 35.000 m2-es irodakomplexummá bővül a Váci úti Balance Office Park – közölte a fejlesztő CPI Hungary.

A CPI Hungary épületeinek tervezése során aktívan tesz azért, hogy bérlői, üzemeltetői és látogatói tudatosan használják környezetüket. Annak érdekében, hogy az általuk fejlesztett tudatos épület jól működjön, és valóban energiát takarítson meg, nem bízza az épületüzemeltetést másra, hanem szakemberei és az általuk tervezett okos rendszerek alkalmazásával folyamatosan felügyeli azt. Így lehetséges, hogy a tudatos épület akár órák alatt is képes reagálni egy-egy külső vagy belső eseményre.

„Ösztönözni szeretnénk az épület bérlőit, látogatóit a környezeti erőforrások tudatosabb, takarékosabb felhasználására. Ehhez könnyen érthető és kezelhető technológiákat építünk be, amelyek azonnali visszajelzést adnak az épület felhasználóinak az őket körülvevő rendszerekről, berendezésekről, például a villamos energia aktuális fogyásáról, a megtakarított energia mértékéről” – magyarázza a tudatos épület koncepciójának lényegét Győri Gyula, a CPI Hungary Facility Management igazgatója. Ettől lesz más ez az épület, mint más környezetbarát irodaház vagy bevásárlóközpont Magyarországon.

A CPI Hungary ingatlanfejlesztői már a tervezés első pillanatától kezdve alapvető feladatuknak tekintették, hogy leendő bérlői nemcsak szakmai, de emberi igényeit is maximálisan kielégítsék. A bérlők irodai munkáját segíti majd a rugalmasan osztható és hatékonyan tervezhető épületen belüli alaprajz, a parkon belüli konferencia terem. A költséghatékony üzemeltetés, a fenntartható és modern technológiák tudatos alkalmazása és a versenyképes ár-érték arány is amellett szól, hogy a város egyik legdinamikusabban fejlődő részén épülő kényelmes, emberközpontú és szerethetően modern épületét válasszák a fejlődéspárti bérlők. A campus jellegűen kialakított épületegyüttes elhelyezkedése is különleges: a Váci útról jól látható, mégis szeparáltabb, csendesebb, ezért a hozzá tartozó ős platánfás park élhető és élvezhető időtöltést kínál a munka és a szabadidő óráira is.