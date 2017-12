Hawaii van már elég sok magyar munkahelyen

Ez itt már Hawaii – mondhatják a dolgozók egyre több magyar épületben, ahol az úgynevezett WELL Building standard alapján alakították ki a tereket és a szolgáltatásokat. Vagyis teljes lehet a dolgozói jóllét.

A világon eddig több mint 600 épületet regisztrált a WELL Building Institute, amelynek nemzetközi besorolása a dolgozók vagy lakók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el az iroda- és lakóépület-fejlesztéseknél. A minősítési rendszerben regisztrált épületeknek ötöde található Európában, szám szerint a legtöbb Franciaországban (40) és az Egyesült Királyságban (24), Magyarország pedig 7, a dolgozói „jóllétet” szem előtt tartó irodakomplexummal szerepel a listán. Lakosságszámra vetítve nemcsak Európa, hanem a világ élvonalába is tartozik Magyarország: a hazai WELL Building-regisztrált épületek aránya az összes érintett európai ország átlagának 2,5-szerese, ami Írország után a második helyet jelenti a kontinensen ebben az összevetésben, de globálisan is a hatodik helyre sorolja Magyarországot, közvetlenül az Egyesült Államok után.

Az International WELL Building Institute (WELL) nemzetközi besorolása az épületek emberi szervezetre, egészségre, közérzetre gyakorolt hatását vizsgálja és értékeli hét szempont – levegőellátás, a víz, az egészséges táplálkozás lehetősége, a természetes fény, a testmozgás, a kényelem és a szellemi frissesség – alapján. A minősítési rendszer ugyanakkor a jövőben több elemmel is kibővülhet. A zöld építés legrangosabb szakmai rendezvényén, a Bostonban megrendezett Greenbuild 2017 konferencián és kiállításon elhangzottak szerint akár a munkáltató cégeket is minősíthetné egy hasonló rendszer, ezzel is nagyobb elkötelezettséget indukálva a dolgozói jóllét felé, illetve kibővülhetnek a kritériumok a munkába jutás és a munkahely szélesebb környezetének vizsgálatával, hiszen ezek is komoly kihatással lehetnek a dolgozók egészségére. A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) és a Futureal-csoport képviselői az eseményen találkoztak az International WELL Building Institute vezetőségével, ahol a hosszú távú együttműködés kereteiről és szakmai kérdésekről tárgyaltak.

„A Futureal-csoport elkötelezte magát, hogy a jövőben az összes irodaépület-fejlesztését a WELL irányelvei szerint valósítja meg, hiszen a környezettudatosság részeként az épülethasználók egészségét az egyik legfontosabb tényezőnek kell tekinteni a tervezés során. A hazai ingatlanfejlesztők közül azért is vettünk részt egyedüliként a nemzetközi Greenbuild 2017 konferencián, hogy a WELL legmagasabb szintű vezetőitől, köztük Rick Fedrizzi elnök úrtól ismerjük meg e minősítés jövőbeni terveit, hogy ezzel is a lehető legszélesebb körben valósítsuk meg a jóllét követelményeit épületeinkben” – mondta Radványi Gábor, a minősítési dokumentációt magyar nyelvre lefordító, illetve a HuGBC létrehozásában alapító partnerként résztvevő Futureal főépítésze a Greenbuild 2017 konferenciát követően.

A Futureal-csoport fejlesztései közül a budapesti Váci úti irodafolyosón épülő Advance Tower, az Etele tér és a Kelenföldi pályaudvar mellett, az M1-M7 autópályák fővárosi bevezető szakasza közelében megvalósuló Budapest ONE, illetve a Corvin-negyedben fejlesztett Corvin 5 irodakomplexumok szerepelnek a WELL Building regisztrációs listáján. A hazai irodapiacon is megkerülhetetlen fenntarthatósági épületminősítések, mint a LEED és a BREEAM, a WELL Building-besorolással kiegészítve egy olyan egységes rendszert jelentenek, amely a környezettudatosság teljes spektrumán kiemelkedő épületek létrehozását teszi lehetővé.

„A zöld építészet számára egyértelmű, hogy az emberiség milyen mértékben felelős a bolygó változásaiért, ezért minden más elé helyezi, hogy az épített környezet alakításával a Földet egy hosszú távon fenntartható, élhető otthonná alakítsa” – fogalmazott Bill Clinton, korábbi amerikai elnök a Greenbuild 2017 konferencián. A washingtoni Fehér Ház korábbi felújítását, illetve a hurrikán sújtotta területek újjáépítését is ezek a szempontok motiválták, mint ahogy egy amerikai támogatással, Haitin épülő iskola tervezésénél is nagy hangsúlyt fektettek a „jóllét” kritériumaira