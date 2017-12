Már tudjuk, mi lesz a trend 2018-ban!

Vannak, akik a karácsonyt várják, és vannak, akiket sokkal jobban izgat, hogy mit hoz az új év. Hogy kinek milyen lesz az új esztendő, arra vonatkozólag jóslatokkal sajnos nem szolgálhatunk, de hogy milyen új trendek várhatóak a lakberendezésben, azt meg tudjuk mondani.

Minden évben kétszer a lakberendezés nagyágyúi Észak-Karolinában gyűlnek össze a High Point Market névre hallgató kiállításon, ahol bemutatják, a legújabb trendeket. Az idei őszi kiállítás sok meglepetést, drámai színeket és textúrákat és sok virágmintát hozott magával. Lássuk, mire számíthatunk!

Grafitszürke és mézszín

A grafitszürke, esetleg matt fekete falak mézszínnel vagy krémszínnel kiegészítve igazán drámai hatást kelthetnek. Fényes feketével és arany színnel kombinálva is kipróbálhatjuk őket.

Kép forrása: home-designing.com

Hivalkodó virágok

2018-ban a virágminta a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt kap, méghozzá hangsúlyos színekkel, nagymintákban és sok kontraszttal. Ahogy a színhasználatra, úgy a virágminták használatára is a drámaiság lesz jellemző, különösen textileken és nagy felületeken, azaz tapétákon, függönyökön, kárpitokon jelennek majd meg. Ennek a VII. kerületi lakásnak a hálószobája kapott hatalmas, virágmintás tapétát.

Élettel teli bársonyok

A drágakő színek továbbra is velünk maradnak, és elsősorban a bársony anyagokon jelennek meg. A sötétítő függönyöktől a bútorkárpitokon át a díszpárnákig bármi készülhet bársonyból. Továbbra is népszerűek lesznek a tűzött bútorok és az ottománok. A drágakő színek közül Sherwin Williams „Oceanside” nevű árnyalata lesz a leggyakoribb, mely egyébként 2018 színe a Sherwin Williams-nél, de várhatóan 2018 Pantone árnyalata, az „ibolya lila” is ugyanilyen népszerűségre fog szert tenni.

Kép forrása: homedit.com

Az alkonyat színei

A grafitszürke és a mézszín helyett az alkonyat rózsaszínes, kékes árnyalatait választhatják, akik kevésbé kedvelik a drámai hatásokat. Ezek az árnyalatok azért is előnyösek, mert igazából sosem mennek ki a divatból, így különösen azoknak ajánlottak, akik nem akarják egy évvel később újra felújítani lakásukat. Az alkonyat halvány rózsaszín árnyalata több helyen is megjelenik ennek a VI. kerületi lakásnak a nappalijában.

Márványminta

A márványminta is teret hódít, méghozzá mindenütt, és nemcsak márványból. Elsősorban a lakástextileken jelenik majd meg, de megtalálhatjuk a művészeti alkotásokon is.

Kép forrása: refinery29.uk