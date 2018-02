Fontos személyi változások a hazai ingatlanpiacon

Két fontos személyi változás is történt a közelmúltban a hazai ingatlanpiacon. Március 1-től Barabás Géza veszi át az S IMMO budapesti leányvállalatának vezetését, és ezzel ő lesz a társaság budapesti portfóliófelelőse, 2018. január 1-től pedig Kovács Attila, a DVM group alapítója és ügyvezető partnere Sellyey Tamás értékesítési igazgatót bízta meg a cégcsoport strukturális növekedésének operatív, a piaci szereplőkkel közvetlen kapcsolatot tartó irányításával, saját ezirányú felelősségi körének egyidejű átadásával. A legújabb technológia újítások nem csupán a költséghatékonyság és precízebb munkavégzés miatt fejlődnek rohamléptekben, hanem az elérhetetlen munkaerő miatt is egyre égetőbb szükség van a munkafolyamatok automatizálására, az élő munkaerő kiváltására. Többek között erről is szó lesz a 2018. április 19-én megrendezésre kerülő FM & Office konferencián.ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS