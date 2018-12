Bokrétát kapott Budapest új nyugati kapuja

Felkerült a bokréta a Budapest ONE Business Park legmagasabb pontjára. A közel 40 méteres, 9 szintes irodaházat a Futureal-csoport Őrmezőn, Magyarország legnagyobb közlekedési csomópontjában valósítja meg. A WELL Building Platina előminősítés szerzett szalagépület első ütemét 2019 második félévében adják át.

Több mint 2100 tonna betonacélt és 20 000 köbméternyi betont használtak fel idén decemberig a Budapest ONE irodapark 27 500 négyzetméteres, szerkezetkész első ütemének megvalósításához. A kivitelezés látványosan halad, eddig közel 1500 darab elemes homlokzat került beszerelésre, így már a 6. szintet is üveglapok borítják. Az épület fejlesztésének következő lépéseként a vízszigetelés befejezése, illetve az elektromos-, és gépészeti alapszerelések kerülnek sorra. A Budapest ONE irodapark három ütemének befejezésekor a komplexum összesen több mint 65 ezer négyzetméter bérelhető területtel bővíti a fővárosi irodapiacot.

A szalagként hullámzó épület szokatlan formája a parametrikus tervezéssel támogatott optimalizálás eredménye, alaprajzát és homlokzatát úgy alakították ki, hogy a lehető legkedvezőbb beépítést tegye lehetővé. A Budapest ONE tervezésénél külön figyelmet kapott, hogy látványos kialakítása ellenére se nyomja el vizuálisan a több tízezer embernek otthont adó lakóövezetet. Ennek megfelelően az irodaház magassága nem tér el a környezetében található épületektől. A Budapest ONE szalagépületét, szimulációk segítségével úgy tervezték, hogy a napsütés iránya, a napenergia-potenciál és a légáramlás szempontjából legideálisabb forma jöjjön létre – így például egy felhős napon sem kell felkapcsolni a világítást az épületben. Az irodapark belsejében fél hektárnyi nyitott közteret hoznak létre, amit szökőkutak és egyedi kialakítású zöldterület tesz majd közkedvelt találkozóhellyé.

Az irodaház Magyarországon az elsők között szerezte meg a nemzetközi WELL Building Platina előminősítését, amely a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el az épületek tervezése során. A WELL-minősítés az épületek emberi szervezetre, egészségre, közérzetre gyakorolt hatását vizsgálja és értékeli hét szempont – a levegőellátás, a víz, az egészséges táplálkozás lehetősége, a természetes fény, a testmozgás, a kényelem és a szellemi frissesség – alapján. A Budapest ONE-t energiatakarékos, intelligens központi épületirányítási rendszerrel szerelik majd fel, a falakat nyugalmat sugárzó színek borítják, de meditációs szoba és tágas, zöld tetőkert, tusolóval felszerelt biciklitároló, vízmentes nanotechnológiás autómosó, az épület tetején panorámás futópálya is a dolgozók rendelkezésére áll majd, emellett lehetőség lesz az elektromos autók töltésére, valamint szelektív hulladékgyűjtésre is.

A Budapest ONE földszintjén éttermek, kávézók, bankjegyautomata, posta, élelmiszerbolt, fodrász és tisztító is helyet kap, emellett az irodaháztól néhány perc távolságra épülő Etele Plaza szórakoztató- és bevásárlóközpont biztosít majd még több szolgáltatási lehetőséget.