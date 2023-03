Végre megszólalt a KSH: 185 ezer forint a mediánnyugdíj!

Megérkezett a legelső hivatalos mediánnyugdíj-adat a Központi Statisztikai Hivataltól. Korábban csak az átlagnyugdíjat tették közzé, de most további információkat is nyilvánosságra hoztak az idősek anyagi helyzetéről. Az új adatbázis várhatóan havi rendszerességgel fog frissülni, a korábban megszokott éves frissítés helyett. Meglepően részletes adatokat publikált a KSH a nyugdíjakról: az új adatbázisban olyan statisztikák is szerepelnek, […]