Vajon megéri-e 62 évesen nyugdíjba menni a Nők40 keretében?

A legjobb pénzügyi döntés, amit egy Nők40-re jogosult nő hozhat, így hangzik: menjen el nyugdíjba, amint erre lehetősége nyílik — és dolgozzon mellette tovább. Ez nem ellentmondás, hanem a számok logikája. Aki viszont Nők40-el elmegy nyugdíjba és utána le is teszi a munkát, az körülbelül 20 millió forintot hagy az asztalon. Mit jelent a Nők40? […]