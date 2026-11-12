Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz

A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már náluk lévőknek pedig jellemzően nem jár hasonló kedvezmény. Emiatt megnéztük, mit érdemes tenned ahhoz, hogy a lehető legjobb pénzügyi döntést tudd hozni. Novemberben a legnagyobb ajánlatoknál már 100–150 ezer forintnyi jóváírás […]