Nem éri meg hűségesnek lenni a bankunkhoz
A magyar bankok az új ügyfelekért versengenek, a régiekért viszont alig. Számlanyitási akciókkal, jóváírásokkal és több évig ingyenes számlacsomagokkal csábítják a belépőket, a már náluk lévőknek pedig jellemzően nem jár hasonló kedvezmény. Emiatt megnéztük, mit érdemes tenned ahhoz, hogy a lehető legjobb pénzügyi döntést tudd hozni. Novemberben a legnagyobb ajánlatoknál már 100–150 ezer forintnyi jóváírás […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.