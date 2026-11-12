Ha nincsen SZJA-d, akkor is kaphatsz adójóváírást a nyugdíj-megtakarításodra
A nyugdíj-megtakarításoknál akkor is járhat az állami támogatás, ha te magad nem is fizetsz személyi jövedelemadót. De mégis hogyan lehetséges ez? A megoldás az egyik megtakarítási forma által nyújtott kiskapuban rejlik. A lehetőség a nyugdíjbiztosításnál adódik, mert a szerződő és a biztosított személye nem kell, hogy megegyezzen. Ez azt jelenti, hogy a szerződő az, aki fizeti a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.