Ha nincsen SZJA-d, akkor is kaphatsz adójóváírást a nyugdíj-megtakarításodra

A nyugdíj-megtakarításoknál akkor is járhat az állami támogatás, ha te magad nem is fizetsz személyi jövedelemadót. De mégis hogyan lehetséges ez? A megoldás az egyik megtakarítási forma által nyújtott kiskapuban rejlik. A lehetőség a nyugdíjbiztosításnál adódik, mert a szerződő és a biztosított személye nem kell, hogy megegyezzen. Ez azt jelenti, hogy a szerződő az, aki fizeti a […]