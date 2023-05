Már két bank ad akár 12 millió forint személyi kölcsönt fedezet nélkül!

Sokáig 10 millió forint volt a felső határ a személyi kölcsönöknél, majd az UniCredit Bank gondolt egyet, és 12 millió forintra emelte a plafont. Most az Erste Bank is lépett, így május 22-től akár 12 millió forintot kaphat náluk is az, aki sikeresen veszi a hitelbírálatot. A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, ki és milyen feltételekkel juthat […]