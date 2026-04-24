Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét

Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH adatai szerint szinte minden ellátási kategóriában többségben vannak, nem meglepő, hogy a legalacsonyabb nyugdíjsávokban is felülreprezentáltak. Éppen ezért a 120 ezer forintra emelt minimálnyugdíj várhatóan jóval több nőnek jelentene közvetlen segítséget, mint férfinak. Ha valóban bevezetnék a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, […]