Az alapkamat emelése nélkül szigorít az MNB.

A Magyar Nemzeti Bank mai ülésén az irányadó kamatszinteket nem változtatták. Továbbra is 13%-os szinten a jegybanki alapkamat. Az O/N jegybanki betét és az O/N fedezett hitel kamata is változatlan, előbbi 12,5 százalék, míg utóbbi 25 százalék. Sőt a jelenleg irányadónak tekinthető MNB egynapos betéti kamat mértéke sem változik, annak mértéke 18%. Ettől függetlenül az […]