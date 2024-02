Alig kerül többe egy 15 millió forintos szabad célú személyi kölcsön, mint egy jelzáloghitel!

Nemrég még 8 millió forint volt az ingatlanfedezet nélkül felvehető személyi kölcsönök maximális összege, és nem is úgy tűnt, hogy a bankok ennél többet szándékoznának adni. Ehhez képest most akár 15 millió forinthoz is hozzá lehet így jutni, akár órákon belül. Ezzel felmerül a kérdés, hogy amennyiben ekkora összegre van szükségünk, akkor a személyi kölcsön […]