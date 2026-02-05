Az olcsóbb házak vitték a prímet: nagyot lehetett alkudni a családi házak piacán
Az elmúlt hónapokban nem a családi házak álltak a hazai ingatlanpiac reflektorfényében, a kereslet azonban korántsem tűnt el ebből a szegmensből. A vevők viselkedése egyértelmű mintázatot mutatott: elsősorban az alacsonyabb árú, jellemzően felújítandó ingatlanokat keresték, és ezeknél jóval nagyobb alkura nyílt lehetőség, mint a lakások esetében.
A piaci tapasztalatok szerint a legnagyobb érdeklődés a 70–80 millió forintos családi házak iránt mutatkozott. Ezek az ingatlanok ugyanakkor többnyire jelentős korszerűsítésre szorultak, és a vevőknek gyakran további 20–30 millió forintos felújítási költséggel is…Tovább a teljes cikkre
