Modern városi lakások kedvezményes finanszírozással – még elérhető otthonok Otthon Start hitellel

Budapest VIII. kerületében, az Orczy tér környezetében egy dinamikusan fejlődő városi zónában valósul meg a Brickery Homes lakóprojekt, amely korszerű, jól használható otthonokat kínál saját célra és befektetésre egyaránt. A fejlesztés a megújuló városrész előnyeit ötvözi modern műszaki tartalommal és élhető alaprajzokkal. A projekt iránti kereslet már most erős: a lakások nagy része elkelt, már csak 6 ingatlan érhető el.

Városi életre tervezett, praktikus lakástípusok

A Brickery Homes teljesen megújított épületében összesen 62 lakás kap helyet, döntően kompakt, jól kihasználható…