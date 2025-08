Tokió lett 2025 legjobb „workcation” úti célja – Budapest a 3. helyre szorult vissza

A rugalmas munkavégzés globális térnyerésével egyre többen választják a „workcation” életformát – vagyis a munkát és nyaralást ötvöző utazásokat. Az IWG (International Workplace Group) legfrissebb Work from Anywhere Barometer rangsora szerint 2025-ben Tokió vált a világ legvonzóbb „workcation” városává, megelőzve Riót és a tavalyi győztes Budapestet.

A lista 40 várost rangsorol 12 szempont alapján, köztük a digitális nomád vízumok elérhetősége, az internetsebesség, a közlekedés, az éghajlat és a természet közelsége is szerepel. Tokió az élen végzett – többek között kiváló digitális infrastruktúrájának, biztonságának, kulturális kínálatának, valamint új, akár 12 hónapos tartózkodást is engedélyező nomád vízumának köszönhetően. Az sem elhanyagolható, hogy a város közel van tengerpartokhoz, hegyvidékhez és nemzeti parkokhoz is.

A dobogó második fokára Rio de Janeiro került. A város az országos 5G-hálózat, a megfizethető életköltségek és a coworking-lehetőségek bővülése révén vált kedvelt célponttá, különösen a Copacabana és az esőerdőhöz közeli kikapcsolódási lehetőségek miatt. A harmadik helyen Budapest végzett, amely továbbra is erős szereplő a megfizethető szálláshelyek, jó közlekedés és gazdag kulturális élet miatt, noha az új vízumszabályozások miatt némileg hátrébb csúszott.



Ha irodát, raktárat, üzlethelyiséget keres, akkor nézzen szét az irodahaz.info és a raktar.info oldalakon! Kérjen egyszerre akár több iroda hirdetőtől ajánlatot!

A lista újdonságai között szerepel Szöul, Róma, Reykjavík és Melbourne is. Ezek az úti célok jellemzően erős internetkapcsolattal, modern közlekedéssel és friss vízumrendszerekkel csábítják a hibrid munkavállalókat. Az IWG és az Arup jelentése szerint a rugalmas munkavégzési lehetőségek akár 11%-kal is növelhetik a termelékenységet, és jelentős szerepet játszanak a munkahelyi elköteleződés, valamint a kiégés megelőzésében. Az is kiderült, hogy a munkavállalók háromszor nagyobb eséllyel maradnak olyan munkahelyen, ahol választhatnak a munkavégzési helyszínek között.

A trend úgy tűnik, hosszú távon is velünk marad. A technológiai fejlődés, a hibrid modellek térnyerése és a munkavállalói elvárások változása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövő munkavégzése egyre kevésbé kötött helyszínhez – és egyre inkább összefonódik az utazással és a személyes jóléttel.

Lépjen az élvonalba még ma! Hirdesse meg kiadó irodaterületeit az irodahaz.info-n, ahol a bérlők garantáltan rábukkannak hirdetésére!